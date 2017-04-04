Рада должна принять закон об антикоррупционных судах до 15 июня, а заработают они до апреля 2018г

Закон об антикоррупционных судах должен быть принят Верховной Радой до середины июня 2017 года, а работа таких судов должна начаться до конца марта 2018 года, говорится в опубликованном тексте меморандума с Международным валютным фондом.

Согласно опубликованному во вторник на сайте МВФ тексту меморандума, для обеспечения того, что уголовное преследование коррупционных деяний высокопоставленных должностных лиц в Украине получает специализированный и приоритетный судебный ответ необходимо использовать систему антикоррупционных судов.

С этой целью до середины апреля 2017 года необходимо подать соответствующее законодательство в украинский парламент, и ожидается, что эта законодательная инициатива будет принята парламентариями до середины июня 2017 года, что определено контрольным показателем сотрудничества с МВФ.

Законодательство должно включать положения, обеспечивающие бюджетную автономию и адекватную безопасность системы антикоррупционных судов и установить процесс отбора судей в эти судебные инстанции. В меморандуме подчеркивается важность того, чтобы процесс отбора был независимым и заслуживал доверия со стороны общественности.

Кандидаты в судьи антикоррупционного суда должны будут обладать не только безупречной репутацией, профессиональными качествами, но и обладают соответствующими специальными навыками, необходимыми для рассмотрения случаев, связанных с коррупцией.

В этой связи в законодательстве должна быть изложена процедура, включающая тесты и задачи для оценки конкретных профессиональных навыков кандидатов, которые будут оцениваться Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ) при поддержке экспертов (в том числе международных) "с признанными этическими стандартами" и опытом расследования или вынесения судебных решений в сфере борьбы с коррупцией.

Согласно документу, кандидатуры антикоррупционных судей будут поданы ВККСУ, и представлены Высшим советом юстиции президенту Украины для назначения до середины января 2018 года.

При этом сам антикоррупционный суд должен начать свою деятельность к концу марта 2018 года.