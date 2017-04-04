События

18:55 04.04.2017

Фермер в Запорожской области насильно удерживал в заброшенном ангаре супружескую пару

В Запорожской области фермер насильно удерживал в ангаре супружескую пару, приковав их цепью к металлической трубе, начато уголовное производство, сообщают в полиции.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области, в полицию поступила информация о том, что в Мелитопольском районе фермер – житель одного из местных сел, поместил в заброшенный ангар супругов и насильно удерживает их.

На месте происшествия правоохранители обнаружили в ангаре мужчину 1971 года рождения, прикованного цепью к металлической трубе.

Также во время осмотра ангара, где находились пленники, было выявлено 82 охотничьих патрона 16-го калибра, 24 патрона калибра 7,62 мм, 35 тротиловых шашек общим весом 7 кг, а также металлическая банка охотничьего пороха.

На данный момент злоумышленник задержан.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человек) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкции статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы

ВАЖНОЕ

Рада должна принять закон об антикоррупционных судах до 15 июня, а заработают они до апреля 2018г

Аудиторы НАБУ должны быть назначены до мая, а аудит Бюро проведен до ноября - меморандум с МВФ

Вороненков в день убийства назначил встречу со знакомым из Москвы, который мог действовать в интересах спецслужб РФ

Во вторник на Донбассе было ранено трое военных

НАБУ до июня должно получить право прослушки и проведения следственных действий под прикрытием - меморандум с МВФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В районе Марьинки произошло боевое столкновение с ДРГ боевиков – штаб

Корчак направила запрос в Раду относительно проведения независимого аудита НАПК и работы реестра е-деклараций

Законопроект о рынке земли будет разрешать ее куплю-продажу только физлицам с украинским гражданством – Гройсман

Полторак и представители ВПК Канады обсудили перспективы расширения сотрудничества

Иностранные советники стратегического уровня пообщались с украинскими бойцами в зоне АТО

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА