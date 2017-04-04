Фермер в Запорожской области насильно удерживал в заброшенном ангаре супружескую пару

В Запорожской области фермер насильно удерживал в ангаре супружескую пару, приковав их цепью к металлической трубе, начато уголовное производство, сообщают в полиции.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области, в полицию поступила информация о том, что в Мелитопольском районе фермер – житель одного из местных сел, поместил в заброшенный ангар супругов и насильно удерживает их.

На месте происшествия правоохранители обнаружили в ангаре мужчину 1971 года рождения, прикованного цепью к металлической трубе.

Также во время осмотра ангара, где находились пленники, было выявлено 82 охотничьих патрона 16-го калибра, 24 патрона калибра 7,62 мм, 35 тротиловых шашек общим весом 7 кг, а также металлическая банка охотничьего пороха.

На данный момент злоумышленник задержан.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человек) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкции статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы