События

12:53 04.04.2017

Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроснабжения в Авдеевке

Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) сообщает о начале ремонтных работ по восстановлению электроснабжения в г.Авдеевка Донецкой области.

"По состоянию на 12:00 ремонтные бригады выполняют работы по восстановлению электроснабжения г. Авдеевки", - говорится в сообщении на странице МинВОТ в микроблоге Твиттер во вторник

Ранее во вторник, 4 апреля, интернет-издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на источник, что Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания на Донбассе (СЦКК) получил гарантии безопасности для начала восстановительных работ в Авдеевке.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Авдеевка седьмой день остается без централизованного электроснабжения.

Как сообщалось, 29 марта 2017 года в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения г. Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

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