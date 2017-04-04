В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, но пройдут дожди - Гидрометцентр

В ближайшие сутки, 5 апреля, территория Украины останется в теплой воздушной массе с температурой выше климатической нормы; погоду Правобережья будет определять поле пониженного, Левобережья - повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на Закарпатье, Прикарпатье и в Винницкой области, днем на Правобережье местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, на севере Левобережья 2-5° тепла; днем 13-18°, на Закарпатье до 20°; в Карпатах ночью 1-5°, днем 5-10° тепла.

В Киеве ночью - без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 5-7°, днем 14-16° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 22,6 градусов тепла в 1946 году, самая низкая ночью – на отметке 7,5 градусов мороза в 1944 году.

В четверг, 6 апреля, в западных, днем и в северных, центральных и Одесской областях пройдут дожди, в Карпатах - мокрый снег, на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем в западных областях 5-10°, на остальной территории 12-17 °; на высокогорье Карпат ночью и днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью 5-7° тепла, днем 14-16°.