Обвинительный акт в отношении помощницы замглавы Апелляционного суда Киевской области направлен в суд – НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) завершили досудебное расследование в отношении помощницы заместителя главы Апелляционного суда Киевской области, задержанной во время получения взятки в сумме 23 тыс. долл.

Как сообщила во вторник пресс-служба НАБУ, 4 апреля 2017 года обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд г.Киева.

"Помощницу заместителя главы Апелляционного суда Киевской области подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупном размере), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к законченному покушению на предложение и предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение, за совершение в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ей власти), - сообщили в НАБУ.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемая ввела в заблуждение гражданина относительно возможности вынесения положительного решения в его интересах коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел за неправомерную выгоду в сумме 23 тыс. долл. (свыше 627 тыс. грн).

"23 января помощница судьи получила оговоренную сумму, после чего ее задержали детективами Национального бюро "на горячем" в тот же день. В отношении обвиняемой применена мера пресечения — домашний арест", - сообщает НАБУ.

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в октябре 2016 года.