События

11:47 04.04.2017

Пожарные ликвидировали возгорание на свалке во Львовской области - ГСЧС

Пожар на свалке в селе Терновыця Яворивского района Львовской области ликвидирован во вторник утром, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, сообщение о пожаре в с.Терновыця поступило в службу спасения 3 апреля в 11:35.

"Пожар возник на местном свалке на площади 0,1 га отдельными ячейками. В течение дня 3 апреля пожар ликвидирован на площади 0,04 га (остается 0,06 га). В 20:00 3 апреля пожар локализован", - сказано в сообщении.

С наступлением темного времени суток понедельника работы были прекращены и восстановлены в 8:00 во вторник, 4 апреля.

"В 10:07 пожар ликвидирован", - сообщили в ГСЧС.

К проведению работ от ГСЧС привлекались 8 единиц спецтехники и 42 спасателя.

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