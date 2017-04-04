События

00:52 04.04.2017

Порошенко: решение относительно абонплаты за газ должно быть приостановлено

Президент Украины Петр Порошенко считает, что действие постановления об абонплате за газ должно быть приостановлено.

"Действие данного постановления должно быть приостановлено. Обращаюсь к правительству и НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - ИФ) найти согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается", - цитирует главу украинского государства его пресс-служба во вторник ночью.

"Без диалога с людьми такие решения не принимаются", - прокомментировал решение о введении абонплаты на газ П.Порошенко.

Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа.

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