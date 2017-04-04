События

00:23 04.04.2017

Члены набсовета НОТУ призывают ЕВС уважать суверенитет Украины

Члены Наблюдательного совета ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" ("НОТУ") выступили с публичным заявлением в ответ на письмо генерального директора Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре (Ingrid Deltenre) к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

"Посетив Крым без разрешения украинской власти, Юлия Самойлова нарушила суверенитет и законы Украины. Кроме Российской Федерации, ни одна другая страна, общественные вещатели которой входят в Европейский вещательный союз, не имеет оснований оспаривать такую квалификацию действий Юлии Самойловой, поскольку ни одна европейская страна не признает принадлежности Крыма Российской Федерации", - говорится в заявлении НОТУ, обнародованном на сайте телеканала UA:Перший.

Члены набсовета НОТУ подчеркивают, что разделяют основополагающие ценности демократической Европы, однако не могут отстраниться от интересов украинского общества, когда страна защищает свою территориальную целостность. "Угрозы наказать ПАО "НОТУ" за действия украинского государства, связанные с реакцией на нарушение ее законов, мы считаем противоречащими базовым демократическим ценностям, а также позиции Европейского Союза и мирового сообщества в оценке нынешнего украинско-российского противостояния", - подчеркивают в НОТУ.

"Призываем госпожу Ингрид Дельтенре, и в ее лице Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальном и полноценному проведению конкурса - как в этом году, так и в будущем", - заявили члены набсовета.

ВАЖНОЕ

В зоне АТО с начала суток погибли двое украинских военных

Полиция всех трех городов Украины с метро переходит на усиленную службу

Камеры видеонаблюдения метро Петербурга запечатлели предполагаемого организатора взрыва

Девять погибли и более 20 ранены при взрыве в метро Петербурга

После взрыва в метро Петербурга госпитализированы 25 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: решение относительно абонплаты за газ должно быть приостановлено

Порошенко поблагодарил Лагард за транш МВФ – телефонный разговор

Зона загрязнения взрывоопасными предметами в Балаклее уменьшена до 3 км – ГСЧС

Суд освободил из под стражи сына чиновника, стрелявшего по прохожим в Запорожье

Group DF предлагает Кабмину снизить цену продажи газа "Нафтогазом", а не требовать пересмотра решения об "абонплате"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
тренажеры в Украине на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА