Члены набсовета НОТУ призывают ЕВС уважать суверенитет Украины

Члены Наблюдательного совета ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" ("НОТУ") выступили с публичным заявлением в ответ на письмо генерального директора Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре (Ingrid Deltenre) к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

"Посетив Крым без разрешения украинской власти, Юлия Самойлова нарушила суверенитет и законы Украины. Кроме Российской Федерации, ни одна другая страна, общественные вещатели которой входят в Европейский вещательный союз, не имеет оснований оспаривать такую квалификацию действий Юлии Самойловой, поскольку ни одна европейская страна не признает принадлежности Крыма Российской Федерации", - говорится в заявлении НОТУ, обнародованном на сайте телеканала UA:Перший.

Члены набсовета НОТУ подчеркивают, что разделяют основополагающие ценности демократической Европы, однако не могут отстраниться от интересов украинского общества, когда страна защищает свою территориальную целостность. "Угрозы наказать ПАО "НОТУ" за действия украинского государства, связанные с реакцией на нарушение ее законов, мы считаем противоречащими базовым демократическим ценностям, а также позиции Европейского Союза и мирового сообщества в оценке нынешнего украинско-российского противостояния", - подчеркивают в НОТУ.

"Призываем госпожу Ингрид Дельтенре, и в ее лице Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальном и полноценному проведению конкурса - как в этом году, так и в будущем", - заявили члены набсовета.