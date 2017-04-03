События

23:53 03.04.2017

Порошенко поблагодарил Лагард за транш МВФ – телефонный разговор

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре поблагодарил генерального директора Международного валютного фонда Кристин Лагардза за ее личный вклад в положительное решение о выделении Украине очередного транша МВФ в $1 млрд.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, собеседники обсудили состояние внедрения структурных реформ, в частности судебной реформы, усиление борьбы с коррупцией и осуществления налоговой реформы.

К.Лагард подтвердила поддержку усилий власти по обеспечению макрофинансовой стабильности государства и дальнейшего прогресса Украины на пути необходимых реформ. Отдельно директор-распорядитель МВФ отметила высокопрофессиональную работу главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и ее вклад в результативное сотрудничество с международными финансовыми организациями.

К.Лагард также приветствовала запуск в Украине открытого электронного реестра возмещения НДС.

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