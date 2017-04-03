Зона загрязнения взрывоопасными предметами в Балаклее уменьшена до 3 км – ГСЧС

Территорию г. Балаклея (Харьковская обл.) и 9 близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищено от взрывоопасных предметов.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в ходе очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территорий вокруг Балаклеи от взрывоопасных предметов 10 километровую зону загрязнения уменьшено до 3 км.

"По состоянию на 20:00 3 апреля пожаров на территории г. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что всего с начала работ изъято 6741 взрывоопасный предмет (3 апреля - 1257).

Завершается восстановление газоснабжения г. Балаклея. Осталось подключить около 48 абонентов, где отсутствуют собственники или забиты вентиляционные каналы. Проводится работа по прочистке и восстановлению вентиляционных каналов. Восстановлено теплоснабжение города, за исключением военного городка.

Проводятся восстановительные работы в 54 многоэтажных и частных домах и одном учреждении здравоохранения (установление новых окон, ремонт крыш). Восстановлено кровлю в 7 частных домах и 2 школах и 1 детсаду.