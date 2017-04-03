В Палате представителей Конгресса США представлен проект закона о противодействии российским враждебным действиям – посольство Украины

В Палате представителей Конгресса США представлена зеркальная версия сенатского проекта "Закона 2017 года о противодействии российским враждебным действиям", сообщает пресс-центр посольства Украины в США в понедельник ночью.

"Законопроект, инициированный конгрессменом-республиканцем Алексом Муни и зарегистрированный под номером H.R.1751, направленный, в частности, на предоставление обязывающей силы закона санкциям, введенным исполнительными указами президента США против РФ за кибер-вмешательства в американские выборы 2016, а также попытку аннексии Крыма и военные действия на Донбассе", - говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что важным является положение документа о том, что ни одно государственное учреждение США не должно прибегать к действиям или оказанию помощи, которые бы признавали, или могли быть трактованы как признание де-юре или де-факто суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Отмечено также, что любое облегчение санкций против РФ будет зависеть от признания правительством России суверенитета Украины над Крымом, а также от своевременного, полного и доказанного выполнения ею Минских договоренностей, особенно в части, касающейся восстановления Украиной контроля за всей восточной государственной границей с РФ в зоне конфликта.