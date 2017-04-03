События

22:11 03.04.2017

И.Геращенко соболезнует семьям погибших при взрывах в метро в Петербурге

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко выразила соболезнования родственникам погибших в результате взрыва, произошедшего в метрополитене Санкт-Петербурга в понедельник.

"Искренние соболезнования семьям погибших и пожелание скорейшего выздоровления всем раненным и пострадавшим в теракте в метро в Санкт- Петербурге", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбук.

"Мы как никто знаем, как это - терять близких и не желаем этого никому", - подчеркнула она.

Как сообщалось, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне метро в Санкт-Петербурге (РФ) произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, девять человек погибли, более 20 получили ранения.

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