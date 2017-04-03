Украина и Молдова построят объездную дорогу в районе Паланки, чтобы отремонтировать мост на автодороге Одесса - Рени

Украина и Молдова договорились о строительстве объездной дороги в районе Паланки, которая позволит провести капитальный ремонт моста на автодороге Одесса – Рени в районе этого же населенного пункта.

Как сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации, в понедельник в Паланке прошло выездное заседание группы депутатов парламента Республики Молдова и Верховной Рады Украины при участии главы Одесской ОГА Максима Степанова, председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского и министра регионального развития и строительства Республики Молдова Василия Бытки. Участники встречи обсудили строительство объездной дороги через территорию Молдовы для проведения капитального ремонта моста, который предполагает ремонт опор и укрепления конструкции. Общая стоимость проекта составляет 76 млн грн.

"Наличие этого пути даст возможность быстрее добираться в южные районы Одесской области и разгрузить проезд в районе Затоки на время курортного сезона", - сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Молдавская сторона пообещала до конца недели утвердить предоставленный проект. Планируется, что до 7 апреля все принятые решения будут закреплены официальными документами.

"По срокам введения объездного пути в эксплуатацию, надеюсь, что до 1 мая дорога будет построена, и мы пустим поток машин. Далее, мы до конца лета закончим стационарный мост. Я искренне благодарен нашим молдавским коллегам, что мы быстро нашли конструктив и четко понимаем пошаговый алгоритм, куда и как нам двигаться", - прокомментировал договоренности глава Одесской ОГА Максим Степанов.

"Мы договорились, что украинская сторона как можно скорее предоставит нам все документы на строительство моста и дороги, чтобы мы утвердили их на местном уровне и передали их в работу строителям. На местном уровне мы договорились с мэрами и районной властью, чтобы эти действия прошли все законные процедуры согласно законодательству Республики Молдова", - сказал в свою очередь В.Бытка.