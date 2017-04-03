События

21:07 03.04.2017

Госкино запретило показ в Украине российский телесериал "Понаехали тут"

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) аннулировало государственное удостоверение на право распространения и демонстрации в Украине российского телесериала "Понаехали тут" за неуважение к национальным и религиозным святыням.

"В связи с многочисленными жалобами относительно демонстрации в эфире ООО ТРК "Украина" т/сериала "Понаехали тут" (изг. Россия, 2011 год) на имеющиеся в фильме материалы, направленные на унижение нации и неуважение к национальным и религиозным святыням, Государственное агентство Украины по вопросам кино на основании выводов экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино приняло решение аннулировать государственное удостоверение на право распространения и демонстрации и отменить государственную регистрацию т/сериала "Понаехали тут" (реж. Павлов Ю.)", - сказано на официальном сайте Госкино в понедельник.

Как отмечается, решение было принято на основании ст.15 закона Украины "О кинематографии" и пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины № 1315 от 17 августа 1998 года.

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