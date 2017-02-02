Боевики обстреляли Марьинку, горит дом, ГСЧС эвакуируют детей из школы

Незаконные вооруженные формирования в четверг утром обстреляли Марьинку, в результате возник пожар в доме, спасатели эвакуируют детей из школы, возле которой упали мины, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Рашисты только что обстреляли Марьинку. В городе горит дом. Мины легли возле школы. Подразделения ГСЧС тушат пожар и проводят эвакуацию детей из школы", - написал он на странице в Фейсбуке.