События

09:57 02.02.2017

Боевики обстреляли Марьинку, горит дом, ГСЧС эвакуируют детей из школы

Незаконные вооруженные формирования в четверг утром обстреляли Марьинку, в результате возник пожар в доме, спасатели эвакуируют детей из школы, возле которой упали мины, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Рашисты только что обстреляли Марьинку. В городе горит дом. Мины легли возле школы. Подразделения ГСЧС тушат пожар и проводят эвакуацию детей из школы", - написал он на странице в Фейсбуке.

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 67 раз обстреляли позиции сил АТО, 2 украинских военнослужащих погибли

Порошенко заявил о готовности провести референдум о перспективах членства Украины в НАТО

Слушания по иску Украины в Международном суде ООН пройдут 6-9 марта 2017г.

ТКГ призвала к отводу вооружений к линии, обозначенной меморандумом от 19 сентября 2014 года

ТКГ призывает к немедленному полному прекращению огня и отводу тяжелого вооружения на Донбассе до 5 февраля

ПОСЛЕДНЕЕ

В Авдеевке утром тихо, ночью артудар боевиков разрушил 8 домов

При проведении брифингов в Белом доме начали использовать Skype

Почти 150 человек эвакуированы из Авдеевки, в квартирах до +17°, централизованного электроснабжения пока нет

Боевики блокируют доступ СММ ОБСЕ в Ясиноватую

Сотрудники Харьковского горсовета и исполнительной службы, подозреваемые в вымогательстве взяток, отстранены от должностей

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда квартир в Черкассах
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА