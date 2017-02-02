В Авдеевке утром тихо, ночью артудар боевиков разрушил 8 домов

Боевики осуществили артиллерийский удар по Авдеевке в 03.40, вследствие чего разрушены восемь домов, данных о пострадавших нет. В настоящее время в городе тишина, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"В 3.40 боевики нанесли новый артудар по Авдеевке. В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет. Известно, что в результате обстрела разрушено 8 домов. На местах обстрелов работают полицейские, следственно-оперативные группы документируют последствия артудары, оказывают помощь. По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас в городе тишина, подчеркивают в ГУ Нацполиции в Донецкой области.