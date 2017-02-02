Почти 150 человек эвакуированы из Авдеевки, в квартирах до +17°, централизованного электроснабжения пока нет

Теплоснабжение в Авдеевке (Донецкая обл.) в настоящее время осуществляется централизовано, температура в квартирах - +15-17°, централизованное электроснабжение пока отсутствует, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (сводка по состоянию на 8.00 четверга).

"Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха 15-17 градусов тепла. Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва (для обеспечения подачи воды на насосной станции Авдеевки задействована электростанция ГСЧС мощностью 200 кВт)", - говорится в сообщении ГСЧС.

Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 11 генераторов ГСЧС.

По информации пресс-службы, из Авдеевки эвакуированы 149 человек (в том числе 77 детей).

В городе функционирует пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, одна - от благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, куда обратились более 4500 человек. Обеспечено питание 3 полевыми кухнями.

Температура воздуха окружающей среды в четверг утром составляет -10°.