Кабмин назначил заместителей главы Госинспекции учебных заведений

Кабинет министров назначил первым заместителем главы Государственной инспекции учебных заведений Александра Якименко и замглавы Аллу Бондар.

Согласно распоряжениям №№46,47 от 25 января, оба заместителя назначены сроком на 5 лет с момента начала выполнения служебных обязанностей, однако А.Якименко назначен с испытательным сроком в 2 месяца.

А.Якименко ранее занимал должность заместителя директора департамента научной деятельности и лицензирования - начальника отдела лицензионной экспертизы и нормативно-правового обеспечения Министерства образования и науки.

А.Бондар занимала должность начальника управление контроля за деятельностью общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений.