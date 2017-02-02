События

06:53 02.02.2017

Боевики за сутки 67 раз обстреляли позиции сил АТО, 2 украинских военнослужащих погибли, - штаб

Боевики 67 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, при этом, 2 украинских военнослужащих погибли, 10 – получили ранения, 4 – травмированы, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжали обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 1222 мм артиллерию, танки. Захватчиками было совершено несколько попыток атаковать защитников Украины, но понеся значительные потери, они каждый раз были вынуждены отступать", - говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

Кроме того, обстрелы позиций ВСУ в районе Авдеевки продолжились и вечером, а по Верхнеторецкому боевики вели огонь из артиллерии.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Водяное из РСЗО БМ-21 Град и артиллерии калибра 122 мм, Красногоровку – из таков, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, Гранитное, Богдановку и Широкино – из артиллерии калибра 122 мм и минометов, Марьинку и Чермалык – из минометов, Широкино, Новотроицкое, Новомихайловку и Новогригоровку – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм обстреливали Крымское и Врубовку, из минометов – катериновку, Новозвановку, Троицкое и Попасну, из стрелкового оружия – Крымское.

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