События

05:59 02.02.2017

При ремонте Запорожского облвоенкомата расхитили порядка 1.5 млн грн

При ремонте Запорожского областного призывного пункта военного комиссариата в конце 2016 года было расхищено 1,4 млн грн бюджетных средств.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в военной прокуратуре Запорожского гарнизона, во время проверки использования бюджетных средств при ремонте Запорожского областного призывного пункта военного комиссариата региона выявлен факт хищения в особо крупных размерах - в приходно-расходную документацию внесены недостоверные данные.

"Проверкой установлено, что должностные лица Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины по сговору с должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью Запорожья путем составили недостоверные расходно-приходные документы. Таким образом, в ноябре-декабре 2016 года присвоили бюджетные средства в сумме 1,4 млн. гривен" - рассказал военный прокурор Запорожского гарнизона Южного региона Украины Андрей Великсар.

Открыто уголовное производство по факту присвоения в особо крупных размерах бюджетных средств по ч. 3 ст. 410 УК Украины – "совершенное в военный период по предварительному сговору группой лиц похищение, присвоение, или завладение военным имуществом путем мошенничества или злоупотребление служебным положением".

На данный момент следователи устанавливают круг злоумышленников, причастных к расхищению среди офицеров и гражданских лиц.

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 67 раз обстреляли позиции сил АТО, 2 украинских военнослужащих погибли, - штаб

Порошенко заявил о готовности провести референдум о перспективах членства Украины в НАТО, – СМИ

Слушания по иску Украины в Международном суде ООН пройдут 6-9 марта 2017г.

ТКГ призвала к отводу вооружений к линии, обозначенной меморандумом от 19 сентября 2014 года

ТКГ призывает к немедленному полному прекращению огня и отводу тяжелого вооружения на Донбассе до 5 февраля

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в январе 2017г увеличила импорт газа в 1,6 раза

Одобренный Сенатом на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ближайшее время будет приведен к присяге

На закрытых консультациях Совбеза ООН, все делегации, кроме российской, поддержали Украину, - МИД

НАБУ провело 16 обысков в рамках расследования хищения имущества "Укрнафты"

Украинский военный атташе приглашен в Минобороны РФ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА