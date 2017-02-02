При ремонте Запорожского облвоенкомата расхитили порядка 1.5 млн грн

При ремонте Запорожского областного призывного пункта военного комиссариата в конце 2016 года было расхищено 1,4 млн грн бюджетных средств.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в военной прокуратуре Запорожского гарнизона, во время проверки использования бюджетных средств при ремонте Запорожского областного призывного пункта военного комиссариата региона выявлен факт хищения в особо крупных размерах - в приходно-расходную документацию внесены недостоверные данные.

"Проверкой установлено, что должностные лица Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины по сговору с должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью Запорожья путем составили недостоверные расходно-приходные документы. Таким образом, в ноябре-декабре 2016 года присвоили бюджетные средства в сумме 1,4 млн. гривен" - рассказал военный прокурор Запорожского гарнизона Южного региона Украины Андрей Великсар.

Открыто уголовное производство по факту присвоения в особо крупных размерах бюджетных средств по ч. 3 ст. 410 УК Украины – "совершенное в военный период по предварительному сговору группой лиц похищение, присвоение, или завладение военным имуществом путем мошенничества или злоупотребление служебным положением".

На данный момент следователи устанавливают круг злоумышленников, причастных к расхищению среди офицеров и гражданских лиц.