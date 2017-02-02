Украина в январе 2017г увеличила импорт газа в 1,6 раза

Украина в январе 2017 года увеличила импорт природного газа на 58,8% (на 538,3 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 1 млрд 453,1 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе со стороны Словакии в минувшем месяце было импортировано 1 млрд 247,7 млн куб. м, Венгрии – 87,1 млн куб. м, Польши – 118,3 млн куб. м.

Украина не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" свыше 14 месяцев (http://utg.ua/still-alive), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 11 млрд 78,4 млн куб. м.

Украина в январе прошлого года импортировала 914,8 млн куб. м газа, в феврале – 1 млрд 253,7 млн куб. м, в марте – 478,4 млн куб. м, апреле – 245 млн куб. м, в мае – 96,4 млн куб. м, в июне – 19,7 млн куб. м, в июле – 409,6 млн куб. м, в августе – 1 млрд 414,5 млн куб. м, в сентябре – 1 млрд 495,9 млн куб. м, в октябре – 1 млрд 544,5 млн куб. м, в ноябре – 1 млрд 546,6 млн куб. м, в декабре – 1 млрд 659,4 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.