События

03:02 02.02.2017

Одобренный Сенатом на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ближайшее время будет приведен к присяге

Рекс Тиллерсон, кандидатура которого в среду была одобрена в Сенате большинством голосов на пост 69-го госсекретаря США, в ближайшие часы будет приведен к присяге, сообщает газета "Вашингтон таймс".

После голосования в Сенате Р.Тиллерсон отправился на рабочий ланч с президентом США Дональдом Трампом.

По словам американских представителей, ожидается, что Р.Тиллерсон появится в штаб-квартире госдепартамента США в Вашингтоне не ранее пятницы.

Как сообщалось, Сенат США большинством голосов в среду одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря.

В ходе голосования 56 сенаторов из 100 поддержали кандидатуру Р.Тиллерсона. Для его утверждения было достаточно 51 голосов. Еще 43 сенатора выступили против.

Газета "Нью-Йорк таймс" отмечает, что одобрение Р.Тиллерсона на пост госсекретаря вызвало одни из самых горячих споров в Сенате в истории США. За последние 50 лет самые ожесточенные споры в сенате были по поводу Кандолизы Райс в 2005 году, которая была одобрена на пост госсекретаря США 83 голосами против 13, а также кандидатуры Генри Киссинджер, получившего поддержку 78 сенаторов при 7, выступивших против.

Р.Тиллерсон - бывший глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа.

Журнал Forbes по итогам 2015 года поместил Р.Тиллерсона на 25-е место в рейтинге наиболее влиятельных людей мира.

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