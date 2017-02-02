События

01:32 02.02.2017

На закрытых консультациях Совбеза ООН, все делегации, кроме российской, поддержали Украину, - МИД

Во время закрытых консультаций Совета безопасности ООН по ситуации в Авддевке, все делегации, кроме российской, поддержали Украину, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Состоялись закрытые консультации Совбеза ООН по требованию Украины. Нас поддержали абсолютно все делегации, в том числе и Соединенные Штаты. Я не могу сказать, что хоть какое-то заявление диссонировало, кроме российского", - заявила М.Беца в эфире "5 канала" в среду вечером.

По ее словам, результаты заседания Совбеза еще раз подтвердили изолированность РФ в вопросе рассмотрения российской агрессии.

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