На закрытых консультациях Совбеза ООН, все делегации, кроме российской, поддержали Украину, - МИД

Во время закрытых консультаций Совета безопасности ООН по ситуации в Авддевке, все делегации, кроме российской, поддержали Украину, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Состоялись закрытые консультации Совбеза ООН по требованию Украины. Нас поддержали абсолютно все делегации, в том числе и Соединенные Штаты. Я не могу сказать, что хоть какое-то заявление диссонировало, кроме российского", - заявила М.Беца в эфире "5 канала" в среду вечером.

По ее словам, результаты заседания Совбеза еще раз подтвердили изолированность РФ в вопросе рассмотрения российской агрессии.