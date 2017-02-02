События

00:48 02.02.2017

НАБУ провело 16 обысков в рамках расследования хищения имущества "Укрнафты"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели 1 февраля 16 обысков в разных городах Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках досудебного расследования по факту завладения нефтью ПАО "Укрнафта" на сумму свыше 7.7 млрд грн, сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч.4 ст.368 (взяточничество должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что с марта по октябрь 2015 года должностные лица ряда предприятий, действуя по предварительному сговору совместно со служебными лицами ПАО "Укрнафта" завладели имуществом указанного ПАО (50% + 1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") в особо крупном размере. По версии следствия, преступный умысел заключался в следующем: после аукционов, которые происходили без обеспечения справедливой конкуренции, ПАО "Укрнафта" реализовало ряду "предприятий-победителей" нефть и другие вещества согласно заключенных с ними договоров по заниженной стоимости", - говорится в сообщении на официальной странице НАБУ в Фейсбук.

Дальнейшие действия "Укрнафты" (отсрочка на несколько лет оплаты за поставленную нефть) нанесли государству убытки в особо крупном размере – на сумму 7 млрд 744 млн 637 тыс грн.

Следственные действия продолжаются.

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