События

19:51 01.02.2017

Порошенко присвоил звание Героя Украины замкомандира батальона 72-й ОМБр Кизило (посмертно)

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрею Кизило (посмертно).

Соответствующий указ от 1 февраля опубликован на сайте главы государства.

А.Кизило удостоен государственной награды "за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Как сообщали СМИ, 29 января среди погибших в бою за Авдеевскую промзону был 23-летний А.Кизило.

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