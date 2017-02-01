Польша намерена подать в Гаагский суд иск против России, связанный с авиакатастрофой под Смоленском

Правительство Польши планирует привлечь Россию к ответственности в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге из-за отказа Москвы передать Польше обломки самолета Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам главы польского МИД Витольда Ващиковского, в настоящий момент Польша готовит исковое заявление, которое в ближайшем времени будет передано в суд.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что пока не может предоставить Варшаве обломки самолета из-за продолжающихся следственных действий.

"В отношении передачи польской стороне обломков самолета - нет смысла в очередной раз объяснять, почему обломки необходимы российским следователям, пока в России идут следственные действия", - говорилось в комментарии, размещенном 28 декабря прошлого года на сайте посольства РФ в Варшаве.

"Важно, однако, вновь разъяснить, в первую очередь польской общественности, для которой этот вопрос так чувствителен, что польским следователям никоим образом не ограничивается и никогда не ограничивался доступ к этим обломкам, они могут в любой момент приехать в Россию и работать с ними", - отмечалось в комментарии.

В российском посольстве также выразили сожаление тем фактом, что "драма почти семилетней давности, когда под Смоленском погибли глава польского государства с супругой и сопровождавшие его лица, до сих пор остается предметом недостойных политических спекуляций и мифотворчества в ущерб налаживанию взаимопонимания между Россией и Польшей".

Самолет польских ВВС Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. На его борту находилась официальная польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, которая летела в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях. Погибли 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. В списке погибших Л.Качиньский и его супруга Мария, а также руководители более чем десятка ключевых госструктур, члены парламента, включая двух вице-спикеров сейма и вице-спикера сената, известные в Польше общественные и религиозные деятели.