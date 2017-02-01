Слушания по иску Украины в Международном суде ООН пройдут 6-9 марта 2017г.

Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины пройдут 6-9 марта 2017 года.

"Международный суд - основной судебный орган Организации Объединенных Наций проведет публичные слушания по делу, которое касается ходатайства о Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации), с понедельника, 6 марта, по четверг, 9 марта 2017 года, во Дворце мира в Гааге", - говорится в сообщении на сайте Международного суда.

В сообщении также отмечается, что слушания будут касаться требований для индикации предварительных мер, внесенных на рассмотрение суда украинской стороной.