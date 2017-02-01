События

19:00 01.02.2017

Шведская актриса иранского происхождения собирается приехать в США на вручение "Оскара", несмотря на миграционный указ Трампа

Шведская актриса иранского происхождения Бахар Парс, снявшаяся в номинированном на "Оскар" фильме, заявила, что намерена присутствовать на церемонии, несмотря на миграционный указ президента США Дональда Трампа, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Актриса рассказала, что она и актер Рольф Лассгорд - главный герой фильма "Вторая жизнь Уве" - планируют посетить церемонию, так как их присутствие "станет заявлением само по себе".

Б.Парс надеется попасть в Соединенные Штаты, однако не исключает, что в связи с недавним указом президента Д.Трампа, существует риск, что ее могут не пустить в страну, так как она имеет двойное гражданство - Ирана и Швеции.

89-я по счету церемония вручения премии "Оскар" пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи мусульманских государств: Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

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