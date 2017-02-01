Ремонтные работы ЛЭП в Авдеевке продолжатся 2 февраля в случае соблюдения режима тишины

Ремонтники смогут продолжить работы по восстановлению линий электропередач (ЛЭП) в Авдеевке (Донецкая обл.) в четверг, 2 февраля, если будет соблюден режим тишины, сообщается на сайте Министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"По состоянию на 13:00 1 февраля ремонтные бригады ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" и ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" обследовали повреждения линии электропередач протяженностью около 2 км. Уже в 15:03 начался обстрел, который продолжался около 20 минут", - говорится в сообщении.

В связи с угрозой жизни было принято решение вывести ремонтные бригады из зоны обстрела. В случае соблюдения режима тишины ремонтные бригады начнут работу 2 февраля, отметили в министерстве.

Как известно, поздно вечером 30 января в результате обстрелов вблизи Авдеевки были повреждены воздушные линии электропередач, в результате чего было прекращено тепло- и водоснабжение города, также отключен Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция.

В среду днем боевики открыли огонь по бригадам энергетиков и сопровождающих их пиротехнических группах Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушив тем самым объявленный ими же до 17.00 режим тишины. Ремонтники не дошли ориентировочно 300 м до места возможного порыва ЛЭП.