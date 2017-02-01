Сотрудники Библиотеки украинской литературы назвали циничными и безнравственными претензии автора иска к экс-директору Шариной

Сотрудники Библиотеки украинской литературы недоумевают в связи с иском на 2,4 млн рублей от нового руководства к отстраненному директору Наталье Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, и опасаются за судьбу учреждения из-за происходящих в нем изменений.

Как говорится в заявлении нескольких сотрудников учреждения, поступившем в среду в "Интерфакс", они "удивлены, узнав из новостей об иске от имени Библиотеки украинской литературы в Москве к Шариной Наталье Григорьевне о возмещении "ущерба", а также самой попыткой истца представить библиотеку в этой связи "потерпевшей"".

"На наш взгляд, предъявляемые истцом к Шариной Наталье Григорьевне претензии циничны и безнравственны, они позорят и библиотеку, и город, и страну. Считаем, что подобные заявления и претензии, которые с 2016 года звучат от имени библиотеки, не имеют никакого отношения ни к её читателям, ни к сотрудникам", - говорится в заявлении.

Среди подписавших значатся: завотделом украиноведения, культурно-просветительских программ, ветеран труда Виталий Крикуненко, завотделом комплектования библиотечного фонда Татьяна Мунтян, библиотекарь отдела обработки литературы Сергей Мурашов и Елена Расадёнкова, завотделом хранения и выдачи библиофонда, ветеран труда.

Ранее адвокат Н.Шариной, руководитель "Команды 29" Иван Павлов сообщил "Интерфаксу", что библиотека в лице ее нового руководителя заявила гражданский иск к отстраненному директору на 2,4 млн рублей.

По мнению подписавшихся, "парадоксально выглядит ситуация, когда иск по растрате за прием на работу юристов в штат библиотеки на полставки, которых представляли всему коллективу Библиотеки украинской литературы, предъявляет юрист, принятый в штат библиотеки на полставки, которого не видел и с которым не знаком ни один из сотрудников библиотеки, у которого нет рабочего места в её стенах, и неизвестно, за что именно он получает зарплату".

В то же время, отмечается в заявлении сотрудников, "из библиотеки в конце 2015 года были уволены действительно нужные ей специалисты - доктор и кандидат филологии, на высоком научном уровне обеспечивавшие работу отдела истории украинской книги, системный администратор, организатор концертных программ".

Библиотекари утверждают, что "на протяжении ряда лет Библиотека украинской литературы была вынуждена защищаться любыми законными способами от провокаций и клеветнических обвинений, с которыми выступали небезызвестные общественные активисты, от неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов и двух незадавшихся горе- библиотекарей, которые ещё в бытность работы в нашем учреждении кичились своими "связями"".

Таким образом, говорится в заявлении, оплату работы юристов и адвокатов, санкционированную на должном уровне как управлением культуры ЦАО, так и департаментом культуры и мэрией Москвы, можно рассматривать как растрату только с позиции предвзятого отношения к Н.Шариной.

"Трудно понять, чем руководствовалась истец (в лице Видинеевой Н.А.), предъявляя совершенно неизвестной ей Шариной Н.Г. претензии в растрате",- говорится в заявлении.

В нем отмечается, что данный иск появился именно тогда, когда все свидетели обвинения дают показания в пользу временно отстраненной директора библиотеки украинской литературы по всем обвинениям - как в экстремизме, так и в растрате.

Авторы открытого письма критически оценивают работу нового руководителя библиотеки, Натальи Видинеевой, которая, по их мнению, "делает всё возможное для того, чтобы окончательно парализовать деятельность Библиотеки украинской литературы в Москве".

Результатом всех этих мер является фактическое отстранение большинства читателей от библиотеки, отмечается в заявлении, так как читальный зал работает не до 21.00, как это было раньше, а только до 19.00, а книги, согласно приказу Н.Видинеевой, больше на дом не выдаются, выходной же объявлен не только в субботу но и в воскресенье. Кроме того, из-за отсутствия системного администратора с перебоями работает и библиотечный сайт, выведен из строя электронный каталог.

"Как говорится, свято место пусто не бывает, и вот уже библиотеку начали навещать в услужливом сопровождении её нового директора некие деловые люди, присматривающиеся к её помещениям, причём смотрины возможных новосёлов ведутся с точки зрения отнюдь не библиотечных интересов",- отмечают сотрудники библиотеки.

По их мнению, все перечисленное является свидетельством "целенаправленного, последовательно (...) подрыва деятельности государственного учреждения, коим всё ещё является единственная на всю огромную нашу страну Библиотека украинской литературы в Москве, возрождённая многолетними усилиями сотен и тысяч людей, заинтересованных в развитии многонациональной культуры России, в сохранении духовных связей между народами Украины и Российской Федерации, чему искренне стремилась содействовать Библиотекарь с большой буквы Наталья Григорьевна Шарина".

В настоящее время дела в отношении Н.Шариной рассматривает Мещанский суд Москвы.

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего ее директор Н.Шарина была задержана. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По данным СКР, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

Н.Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года.

5 апреля 2016 года директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, Н.Шарина в 2011-2013 годах расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу - об экстремизме, которое впоследствии было закрыто.