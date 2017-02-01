События

18:33 01.02.2017

Красный крест намерен помочь в доставке ДНК-проб из зоны АТО для идентификации

Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен помочь в доставке ДНК-проб из зоны проведения антитеррористической операции (АТО) в Экспертный центр Министерства внутренних дел Украины для идентификации.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, в среду министр Арсен Аваков встретился с главой миссии Красного Креста Аланом Эшлиманом.

Глава миссии сообщил, что Комитет уже направил в Авдеевку гуманитарный конвой с вещами первой необходимости, среди которых - 3020 одеял, 450 матрасов 1000 светильников и 2000 газовых горелок.

Кроме того, стороны договорились об активизации сотрудничества. В частности, представители МККК будут оказывать помощь в доставке ДНК-проб из зоны боевых действий в Экспертный центр МВД для дальнейшей экспертизы и идентификации.

На встрече также обсудили сотрудничество в вопросе организации тренингов для подразделений полиции, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, которые несут службу вблизи зоны конфликта.

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