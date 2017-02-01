Одесса готова принять до 200 детей из Авдеевки

Одесса готова принять в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" до 200 детей из Авдеевки (Донецкая обл.).

Как сообщила пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на вице-мэра города Зинаиду Цвиринько, одесская мэрия предложила военно-гражданской администрации Авдеевки (на период проведения в этом районе активных боевых действий) отправить детей в Одессу.

"Со своей стороны, мы гарантируем размещение детей в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория", где они смогут находиться в безопасности. Для них будут организованы не только отдых, но и обучающие программы", - рассказала З.Цвиринько.

Все затраты на пребывание детей в лагере планируется покрыть за средства одесского городского бюджета.