Никаких санкций для нарушителей режима прекращения огня на Донбассе не предусмотрено - Сайдик

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Донбассу не установила санкции для нарушителей перемирия в районе конфликта.

"Нет, не предусмотрено", - заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможных санкциях для стороны-нарушителя перемирия.

Также контактная группа обсуждала вопрос блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны украинских добровольческих батальонов.

"Да, вопрос такой обсуждался", - сказал М.Сайдик, отвечая на вопрос.

На вопрос об ответственности за эскалацию ситуации вдоль линии соприкосновения спецпредставитель ОБСЕ сказал: "Каждая сторона представила свою версию, однако факты отражены в отчете специальной мониторинговой миссии".

Кроме того, участники политической подгруппы обсудили реализацию "формулы Штайнмайера", экономической - восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса, а также выплаты пенсий и пособий.

Ранее полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в эскалации, перемещении танков и других вооружений, в частности, артиллерии – " на подконтрольной Киеву территории"

"В сочетании с экономической блокадой получается, что официальный Киев сделал все для дальнейшего роста враждебности к себе со стороны жителей отдельных районов Донбасса", - сказал Б.Грызлов журналистам.

По словам Б.Грызлова, это говорит о том, что прошедшие атаки на линии соприкосновения - "не самодеятельность отдельных украинских "полевых командиров".

Он также заявил, что действия по блокаде железнодорожного сообщения на территории, которая контролируется Киевом, а также повреждение полотна на линии Попасная-Луганск можно расценивать как террористический акт, и все это чревато "уходом отдельных районов Донбасса из хозяйственно-экономического поля Украины".