Турчинов поручил военным на передовой в Авдеевской промзоне подготовить оперативные планы на случай наступления врага

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов посетил передовую линию обороны в Авдеевской промзоне, где ведутся активные бои, и поставил перед военными задачи по уточнению оперативных планов на случай наступательных операций российскими войсками с учетом подготовки эффективных контрнаступательных действий.

"В связи с агрессивными действиями российских гибридных войск, которые сознательно идут на обострение ситуации, мы должны быть готовы ответить на любые провокации вдоль всей линии столкновения", - заявил А.Турчинов, которого цитирует пресс-служба СНБО.

По его словам, системные провокации происходили во многих местах вдоль всей линии столкновения. "Ведутся активные обстрелы наших позиций и попытки атаковать наши оборонительные рубежи. Враг, кроме запрещенных Минскими соглашениями тяжелой артиллерии и минометов, начал активно использовать танковые подразделения и реактивные системы залпового огня", - сказал он, добавив, что в большинстве случаев огонь ведется из жилых кварталов оккупированных городов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что наиболее опасной остается ситуация в районе Авдеевки, "где происходит беспрецедентное количество обстрелов наших позиций, объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов".

"Даже сегодня с пяти до девяти утра российские гибридные войска провели четыре штурмы наших позиций. В промежутках между штурмами проводились мощные обстрелы с использованием РСЗО "Град". Пострадал и сам город Авдеевка - разрушено 20 гражданских домов", - рассказал он.

А.Турчинов подчеркнул, что все попытки наступления боевиков были сорваны профессиональными действиями украинских военных, враг понес значительные потери и был вынужден отступить.