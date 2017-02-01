Из Авдеевки эвакуировано 132 жителя - ГСЧС

По состоянию на 16:00 среды из г.Авдеевка Донецкой области эвакуировано 132 мирных жителя, в том числе 70 детей, сообщается на официальной странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в среду.

В частности, 20 человек из дома престарелых эвакуированы в г.Билецкое Добропольского района, 86 человек (из них 62 детей) размещены в пансионатах "Жемчужина Донецкой области" и "Изумрудный городок" в г.Святогорск Славянского района, 11 человек (из них 4 детей) направлены в г.Мариуполь. Кроме того, 13 человек (из них 3 детей) вывезены капелланом церкви "Добрая весть" в г.Покровск, а 2 (из них 1 ребенок) в г.Константиновка.

Функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 - от благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратилось более 3200 человек, обеспечено питание на 3 полевых кухнях. Температура воздуха в городе составляет 7 градусов мороза.

В ГСЧС подтверждают, что погибших и раненых среди пиротехнических расчетов ГСЧС и аварийных бригад электриков, попавших под обстрел во время проведения восстановительных работ около 15.30 в среду, нет, и в настоящее время пиротехники и электрики возвращаются в Авдеевку.