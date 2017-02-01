Запорожье отправит в Авдеевку вечером 2 тонны продуктов питания и готово принять переселенцев

В Запорожье проводится сбор гуманитарной помощи для жителей г.Авдеевка Донецкой области, также готовится жилье и места в больницах для эвакуированных.

Как сообщает корреспондент агентства "Интеракс-Украина", 1 февраля депутаты Запорожского городского совета определили план помощи Запорожья жителям Авдеевки. "Практически в аварийном режиме удалось собрать первую гуманитарную помощь для жителей Авдеевки", - отметил заместитель городского головы Валерий Эделев.

"Здесь продукты, которые необходимы каждый день: консервы, крупы, макароны, овощи и фрукты, колбаса, сало, вода – всего более двух тонн продуктов. Сейчас ведутся переговоры с городскими властями Авдеевки, и следующая гуманитарная помощь будет уже более целенаправленной, это будут стройматериалы, медикаменты и другое", - рассказал он.

По словам директора Центрального рынка Запорожья Романа Белогуба, к сбору продуктов питания для жителей Авдеевки активно включились местные предприниматели, которые "по личной инициативе собрали 500 кг картофеля, 100 кг моркови, 120 кг капусты, 250 кг круп, 100 кг сахара, 200 кг макарон, 80 кг сала, а также консервы, тушенку, яблоки, воду, цитрусовые".

Запорожье также готовится к встрече эвакуированных жителей Авдеевки: проводится инвентаризация наличия койко-мест в больницах и общежитиях. В настоящее время медучреждения города готовы организовать дополнительно около 1000 койко-мест. Свободными местами для проживания располагает модульный городок для переселенцев.

Первые автомобили с гуманитарными грузами отправятся из Запорожья в Авдеевкув четверг вечером.