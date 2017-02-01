В Авдеевке в среду погиб один и ранены двое мирных жителей, жилье удается прогревать до 12-15 градусов

В результате обстрелов со стороны боевиков в г.Авдеевка Донецкой области в среду одна мирная жительница погибла, еще два человека получили ранения, разрушено 20 домов, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, ситуация в городе за последние сутки немного улучшилось из-за повышения температуры воздуха, в результате чего дома в городе удается прогреть до 12-15 градусов тепла, на большее не хватает газа. Вода доходит лишь до четвертых этажей многоэтажек, однако уже запущены дополнительные насосы, и к вечеру ситуация может быть исправлена.

"Все, кто хочет прислать сюда гуманитарную помощь, в первую очередь нам нужны строительные материалы для восстановления разрушенного жилья из-за постоянных обстрелов, в том числе по старой Авдеевке", - сказал П.Жебривский во время телефонного включения в Украинском кризисном медиа-центре в среду.

По его словам, в магазинах Авдеевки есть продукты, в аптеках есть лекарства, больницы продолжают работать. Развернуты пункты обогрева и полевые кухни. В город прибыли гуманитарные грузы с продуктовыми наборами, полиция делает обход домов, сообщает, где можно получить помощь.

"Мы разрабатывали план эвакуации на случай совсем кризисной ситуации, когда совсем не будет тепла. Мы готовы к такому сценарию, но на сегодняшний день такой потребности нет. К нам обратились родители детей, что они хотят поехать. Мы обеспечили им такую возможность. Вчера записалось 180, но сегодня утром пришло всего 77. Другие не отказываются, но переносят, ожидая, что тепло будет. Авдеевцы невероятно любят свой город", - рассказал П.Жебривский.

Как сообщалось, по словам начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськина, правоохранители обнаружили в Авдеевке в среду погибшую в результате артиллерийского обстрела местную жительницу 1955 г.р. О раненых ранее не сообщалось.

Кроме того, по данным штаба АТО, в результате обстрелов со стороны боевиков по состоянию на 14:00 среды двое украинских военнослужащих погибли и двое ранены.

До 17:00 в городе объявлен режим тишины, в городе работают ремонтные бригады.