Кабмин утвердил концепцию развития Нацгвардии до 2020 с созданием электронной базы данных кадров
Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития Национальной гвардии на период до 2020 года, которая предусматривает создание электронной базы данных кадрового ресурса, учета резервистов и продвижения по службе военных.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Концепция предусматривает создание такой базы данных в 2018-2020 годах.
Согласно документу, в 2017 году планируется оборудовать подразделения Нацгвардии современными системами военной радиосвязи, средствами военной разведки тактического уровня, в том числе беспилотными авиакомплексами.
До 2018 года планируется также унифицировать и согласовать нормы Нацгвардии о табельной принадлежности оружия, военной и специальной технике, боеприпасов с едиными стандартами сектора безопасности и обороны.
В 2018-2020 годах предусмотрено оснащение парка авиационных подразделений новой и модернизированной авиатехникой.
По предложению министра финансов Украины Александра Данилюка, в документ был внесен пункт, что реализация концепции происходит за средства, которые предусмотрены государственным бюджетом для Нацгвардии на соответствующий год.