Кабмин утвердил концепцию развития Нацгвардии до 2020 с созданием электронной базы данных кадров

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития Национальной гвардии на период до 2020 года, которая предусматривает создание электронной базы данных кадрового ресурса, учета резервистов и продвижения по службе военных.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Концепция предусматривает создание такой базы данных в 2018-2020 годах.

Согласно документу, в 2017 году планируется оборудовать подразделения Нацгвардии современными системами военной радиосвязи, средствами военной разведки тактического уровня, в том числе беспилотными авиакомплексами.

До 2018 года планируется также унифицировать и согласовать нормы Нацгвардии о табельной принадлежности оружия, военной и специальной технике, боеприпасов с едиными стандартами сектора безопасности и обороны.

В 2018-2020 годах предусмотрено оснащение парка авиационных подразделений новой и модернизированной авиатехникой.

По предложению министра финансов Украины Александра Данилюка, в документ был внесен пункт, что реализация концепции происходит за средства, которые предусмотрены государственным бюджетом для Нацгвардии на соответствующий год.