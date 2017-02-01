В суд для заочного осуждения направлено дело экс-кандидата в мэры Бердянска, который возглавлял НВФ "ЛНР"

Служба безопасности Украины направила в суд для заочного осуждения материалы уголовного дела в отношении экс-кандидата на должность городского головы Бердянска, который был командиром вооруженного формирования "Свердловский казацкий полк" и воевал против Вооруженных сил Украины.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре УСБУ в Запорожской области, 52 летнему жителю Бердянска – кандидату на должность мэра Бердянска на выборах 2004 и 2008 году – инкриминируется совершение преступлений ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

"В ходе спецрасследования установлено, что данный гражданин вступил в террористическую организацию "ЛНР" в апреле 2014 года. Он возглавил незаконное вооруженное формирование "Свердловский казацкий полк", который принимал участие в боевых действиях против сил АТО, в запугиваниях и убийствах мирного населения, а также в подготовке и проведении терактов на территории Украины", - отметили в СБУ области.

Также, следствие располагает данными, что на данный момент житель Бердянска продолжает руководить террористической организацией "Свердловский казацкий полк" и пребывает на временно оккупированной территории.

Таким образом, в отношении подсудимого будет применена специальная норма – осуждение заочно.