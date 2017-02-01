События

15:46 01.02.2017

Израильские спецслужбы начали эвакуацию палестинского поселения Амона

Израильские силовики приступили к эвакуации палестинского поселения Амона, сообщает в среду израильская радиостанция "Аруц Шева" (Седьмой Канал).

По ее данным, в ответ на призывы сотрудников спецслужб палестинцы отказались покидать дома.

В попытке предотвратить эвакуацию, протестующие подожгли покрышки и заблокировали дороги, ведущие к поселению, которое находится на Западном берегу реки Иордан.

Ранее власти Израиля объявили о намерениях построить 3 тыс. единиц жилья для евреев на этой территории.

В сообщениях западных СМИ отмечается, что большинство западных стран не одобряют постройку еврейских поселений на палестинских территориях. Однако власти Израиля рассчитывают на поддержку новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.

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