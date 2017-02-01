Гуманитарный груз из Харьковской области в Авдеевку отправят в среду вечером

Первый гуманитарный груз для жителей Авдеевки (Донецкая обл.) из Харьковской области будет отправлен в среду вечером, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

"В Донецкую область готовятся отправить электрогенераторы, тепловые пушки, мобильные приборы для освещения, а также топливо, медикаменты и теплые вещи", - говорится в обнародованном в среду днем сообщении.

В информации отмечается, что сейчас департаменты и управления Харьковской ОГА, райгосадминистрации и службы области, отрабатывают вопросы, связанные с возможным размещением переселенцев из Авдеевки.

"Еще вчера мы получили от всех глав районных госадминистраций соответствующие адреса и количество мест, которые можно предоставить для переселенцев, и сформировали соответствующие списки", - цитирует пресс-служба первого заместителя руководителя Харьковской ОГА Марка Беккера.

Он подчеркнул также, что в случае необходимости следует решить также вопросы питания и медицинского обслуживания переселенцев, а для детей школьного и дошкольного возраста предусмотреть возможности обучения в дошкольных учреждениях и школах.