Нацполиция Украины расследует более 70 преступлений, совершенных на почве нетерпимости, в том числе, антисемитизма и расизма

В минувшем году Национальная полиция открыла 76 производств за совершение преступлений на почве нетерпимости, большинство из них – по фактам нарушений равноправия граждан в связи с их расовой, национальной принадлежностью, религиозными убеждениями, а также в связи с осквернением религиозных сооружений.

Как сообщает в среду Главное следственное управление Нацполиции Украины, больше всего из этого числа уголовных производств (50) открыты по ст.161 (Нарушение равноправия граждан в связи с их расовой, национальной принадлежностью, религиозными убеждениями, инвалидностью и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, значительная часть массива совершенных преступлений (12) зарегистрированы по ст.179 (Незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь).

Кроме того, полицейские проводили расследование по 68 фактам совершения противоправных деяний, в которых дополнительно рассматривалась версия относительно возможного мотива – нарушения равноправия граждан в связи с их расовой, национальной принадлежностью и т.п.

"Больше всего среди этой категории правонарушений – фактов хулиганства (18), причинения легких телесных повреждений (12), умышленного уничтожения или повреждения имущества (8) и разбоев (4)", - отмечается в сообщении.

Среди вероятных мотивов совершения этой категории преступлений следователи выделяют следующие: 30 преступлений несли в себе предубеждение против христиан и членов других религий. 11 фактов могут быть связаны с сексуальной ориентацией/гендерной идентичностью потерпевшего.

"Кроме того, 9 преступлений были совершены на основе антисемитизма, в 8 случаях мотивом совершения преступления стал расизм", - подчеркивают в ГСУ.