Хуг сообщил о начале ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг сообщил о начале ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции, сообщает СММ ОБСЕ.

"Хуг на Донецкой фильтровальной станции: ремонтные работы начались. Результат совместных усилий СЦКК (Совместного центра по контролю и координации - ИФ) и СММ ОБСЕ. Прекращение огня должно продлиться", - цитирует А.Хуга пресс-служба СММ ОБСЕ на официальной странице в микроблоге Твиттер в среду.

Первый замглавы СММ ОБСЕ отметил уменьшение боев в районе станции и отметил, что "стороны могут прекратить огонь, если захотят".

В свою очередь штаб АТО отметил действенные меры СЦКК и СММ ОБСЕ относительно установления устойчивого режима прекращения огня в районе Авдеевки.

"Это позволило обеспечить проведение экстренных ремонтных работ на важных коммуникациях города", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбук.

В штабе напомнили, что в последние дни Авдеевка подверглась мощным артиллерийским и минометным ударам, в результате которых разрушены дома мирных жителей, повреждены трассы водо- и электроснабжения и много домов остались без тепла.

Ранее в среду, 1 февраля, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня, ремонтные бригады уже направились на ремонт линии электропередачи возле Авдеевки.

По информации Донецкой ОВГА, прекращение огня в г.Авдеевка продлится до 17:00 среды, ремонтные бригады приступили к работе.

Как сообщалось, Донецкая фильтровальная станция была остановлена в результат обстрелов боевиками г.Авдеевки.