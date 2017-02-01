Бывшим сотрудникам ФСБ и "Лаборатории Касперского" предъявлено обвинение в госизмене в пользу США - адвокат

Адвокат одного из арестованных по делу в отношении экс-сотрудников ФСБ и бывшего менеджера "Лаборатории Касперского" подтвердил, что им предъявлено обвинение в госизмене в пользу США.

"Михайлову, Докучаеву и Стоянову предъявлено обвинение в государственной измене в пользу США", - сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из них, руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

Он не стал конкретизировать, чьи интересы представляет в деле.

"Не знаю, как остальные, но мой подзащитный вину не признает",- отметил он.

И.Павлов добавил, что не видел в материалах дела сведений о предполагаемом основателе хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимире Аникееве.

Как сообщалось, по делу о госизмене и хакерах арестованы четыре человека, в том числе начальник отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев. Сотрудники ФСБ России обвиняются в том, что, нарушив присягу, передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению США.

По делу также арестован бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Также сообщалось, что в ноябре 2016 года был арестован журналист Владимир Аникеев, обвиняемый в незаконном доступе к компьютерной информации и являющийся, по данным СМИ, организатором хакерской группы "Шалтай-Болтай".

В.Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Накануне источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что "всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля".

Другой источник агентства рассказал, что "темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются".

"Каждый из фигурантов занимался своим делом: кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались", - сказал собеседник агентства.

Всю группу, по его данным, связывало то, что они были знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности. "Причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию", - подчеркнул источник.

Между тем Центральное разведывательное управление США не стало комментировать сообщения о том, что арестованные по делу о госизмене и хакерах сотрудники ФСБ России обвиняются в передаче конфиденциальной информации ЦРУ. "Мы отказываемся это комментировать", - сказал "Интерфаксу" ранее представитель американского разведывательного ведомства.

25 января газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что в рамках расследования по возбужденному Управлением собственной безопасности ФСБ делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

В Центре общественных связей ФСБ "Интерфаксу" не стали комментировать публикацию.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Группа специализируется на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.