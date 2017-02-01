События

13:54 01.02.2017

Режим тишины в Авдеевке объявлен до 17:00

Прекращение огня в г.Авдеевка продлится до 17:00 среды, ремонтные бригады приступили к работе, сообщил первый заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский.

"Авдеевка. Режим тишины до 17:00. Бригады приступили к работе", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Ранее в среду, 1 февраля, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня, ремонтные бригады уже направились на ремонт линии электропередачи возле Авдеевки.

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