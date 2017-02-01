В результате артобстрела Авдеевки погибла женщина – Аброськин

Правоохранители обнаружили в Авдеевке погибшую в результате артиллерийского обстрела местную жительницу 1955г рождения, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка. Результат утреннего обстрела боевиками города. Буквально 20 минут назад на ул. Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями", - написал он в своей странице в Фейсбук.

В свою очередь, прокуратура Донецкой области сообщает, что ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицирован по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.