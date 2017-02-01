События

13:32 01.02.2017

Боец ВСУ погиб, 18 ранены за сутки в зоне АТО

За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, 18 бойцов получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки, которые прошли, вследствие боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще 18 получили ранения", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

По словам А.Мотузяника, военнослужащий погиб в районе поселка Тоненькое вследствие вражеского артиллерийского обстрела. Из 18 раненных 15 – получили ранения в районе Авдеевки.

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