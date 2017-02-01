Материалы дел по убийствам Щербаня и Гетьмана вывезены в Крым

Материалы уголовных дел по убийствам народных депутатов Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана вывезены в Крым, сообщает ZN.UA

"В феврале 2014 года бывшими сотрудниками Главного следственного управления по указанию руководства Генеральной прокуратуры Украины указанные уголовные производства в 368 томах вывезены в главное управление СБ Украины в Автономной республике Крым, вследствие чего в дальнейшем данные уголовные производства утрачены", - говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос издания о наличии информации о вывозе материалов.

ZN.UA отмечает, что по данным Генпрокуратуры, часть одного из производств удалось восстановить Нацполиции, после чего, 18 октября 2016 г. данные материалы были истребованы в ГПУ.

Также в Генпрокуратуре сообщили о расследовании фактов превышения полномочий бывшими сотрудниками Главного следственного управления ГПУ, которым сейчас занимается департамент спецрасследований.

Как пишет издание, по данным руководителя департамента Сергея Горбатюка, пропавшие материалы касаются расследования причастности экс-премьера Павла Лазаренко к организации убийства Е.Щербаня и В.Гетмана, которое проводилось в рамках отдельного производства в период с 2012 по 2014 годы. Все другие материалы, наработанные следователями за весь период расследования, "удалось восстановить".

"После передачи в суд дела по исполнителям убийств Щербаня и Гетьмана материалы в отношении Лазаренко были выделены из этого дела и объединены с другими в "большом деле" Лазаренко, и эти материалы есть. Далее в 2012 году, из "большого дела" Лазаренко выделяют в отдельное производство дело по его обвинению в причастности к организации убийства, и этих материалов нет", - цитирует С.Горбатюка ZN.UA.

Как сообщалось, член исполкома Либеральной партии, депутат Верховной Рады Е.Щербань был расстрелян 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка по прибытии из Москвы. Преступники скрылись с места происшествия на автомобиле. Е.Щербань, его жена и механик скончались в результате полученных ранений. Бортинженер самолета скончался в больнице от огнестрельного ранения в шею.

Глава Украинской межбанковской валютной биржи, народный депутат Вадим Гетьман был застрелен неизвестными 23 апреля 1998 года в подъезде собственного дома.

В апреле 2003 года Апелляционный суд Луганской области приговорил к пожизненному заключению убийц Е.Щербаня и В.Гетьмана.

В частности, Вадим Болотских приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества за убийство Е.Щербаня, такой же приговор вынесен Сергею Кулеву за В.Гетьмана.

В 2013 году Генеральная прокуратура Украины вручила экс-премьеру Юлии Тимошенко уведомление о подозрении ее в организации совместно с П.Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений. По данным Генпрокуратуры, Ю.Тимошенко и П.Лазаренко заплатили за убийство Е.Щербаня $2,8 млн.

Ю.Тимошенко и П.Лазаренко категорически опровергали свою причастность к убийству. Впоследствии расследование дела было приостановлено.

Весной 2015 года Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины начало уголовное производство по фактам принятия судьями Печерского и Шевченковского райсудов Киева незаконных решений по уголовным делам в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. В частности, расследование проводилось и по факту предоставления заведомо неправдивых показаний свидетелями в уголовном производстве в отношении Ю.Тимошенко по подозрению в причастности к убийству народного депутата Украины Евгения Щербаня в 1996 году.