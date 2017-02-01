События

12:11 01.02.2017

Ситуация в Авдеевке остается сложной, в результате вражеских обстрелов есть жертвы и повреждения домов

В результате обстрелов боевиками г.Авдеевка Донецкой области есть повреждения жилого сектора и жертвы среди мирного населения, сообщает штаб АТО.

"Ситуация в Авдеевке остается сложной. В результате обстрелов города российско-оккупационными войсками реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град" есть повреждения жилого сектора и жертвы среди мирного населения", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО на официальной странице в Фейсбук в среду.

Также, по информации штаба, повреждены линии электроснабжения, в городе частично отсутствует электроэнергия и связь, наблюдаются проблемы с теплоснабжением.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с Донецкой военно-гражданской администрацией пытаются стабилизировать ситуацию.

"Чтобы избежать гуманитарной катастрофы в городе военные предоставили полевые кухни и организовали работу полевых пунктов питания. Кроме того, Вооруженные силы Украины наладили процесс поставки дров и находятся в готовности развернуть дополнительные пункты обогрева, если возникнет такая потребность", - сказано в сообщении.

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