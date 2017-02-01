События

11:46 01.02.2017

СБУ помешала сорвать международный инвестпроект по строительству ж/д линии в Николаевской области

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предотвратили попытку срыва реализации международного инвестиционного проекта по электрификации и строительству второго железнодорожного пути на участке Долинская-Николаев-Колосовка общей стоимостью EUR300 млн.

Как сообщил пресс-центр СБУ в среду, правоохранители установили, что местные коммерсанты получили в аренду 3,5 гектара земли для строительства эксплуатационной базы своего предприятия и для производственных нужд захватили соседний железнодорожный участок, через который должна была проходить вторая колея пути на участке Долинская-Николаев-Колосовка.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что коммерсанты, в частности, разрушили земельную насыпь и другие инженерные сооружения железнодорожников. На незаконно присвоенном участке они проложили дорогу для проезда собственного транспорта", - поясняется в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины (самовольное занятие земельного участка, которым причинен значительный вред ее законному владельцу или владельцу).

Все противоправные работы на железнодорожном участке прекращены.

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